Дмитрий Кириченко: "Самое главное – добиться положительного результата в матче с "Ахматом"

Главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко рассказал о замене нападающего Силвестра Игбуна, подготовке команды к матчу 20-го тура РПЛ с "Ахматом", пропущенных голах в предыдущих встречах и о психологическом давлении, сообщает официальный Yotube-канал клуба.

– Дисквалификация Игбуна? Понятно, что есть какие-то варианты, но в любом случае его нужно кем-то менять. Вариант у нас есть. До игры есть время, что-нибудь придумаем. Надеюсь, что нам удастся больше атаковать.

Очень обидно, что пропустили в двух предыдущих встречах. Мячи пропустили в простых ситуациях, когда контролировали игру. Надеюсь, что сыграем с "Ахматом" на ноль, надо просто воспользоваться своими шансами.

Давление на "Уфу"? Ситуация турнирного положения, конечно, давит на нас. Игра с "Зенитом" была неплохая, но всегда все решает результат. Это было, есть и будет всегда.

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