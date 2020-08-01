Дмитрий Кириченко: «Москва» в сезоне-2005 была не слабее «Спартака»

Бывший нападающий «Москвы» и сборной России Дмитрий Кириченко вспомнил выступление столичного клуба в чемпионате России-2005. «Горожане» заняли пятое место в таблице, а Кириченко стал лучшим бомбардиром чемпионата с 14 мячами. Начинала «Москва» сезон под руководством Валерия Петракова, затем его сменил Леонид Слуцкий.

— Я пришел из ЦСКА от Валерия Георгиевича Газзаева и ничего сверхъестественного на тренировках в «Москве» не увидел, — цитирует teamrussia.pro Кириченко. — Бегать всегда тяжело при любом тренере. Но при Газзаеве нагрузки однозначно были выше, так что в «Москве» проблем у меня не возникло. К слову, в 2005 году я почти все зимние сборы прошел в армейском клубе, находился в хорошей форме и сразу начал забивать.

— Ваша команда выиграла у красно-белых и во втором круге в дебютном для Леонида Слуцкого в качестве главного тренера команды премьер-лиги матче- 3:1. Вы при этом сделали дубль. У вашей команды был особый настрой на красно-белых?

— Не могу такого сказать. Причина, наверное, в том, что наш состав вряд ли был слабее, чем у «Спартака». Ну, может быть, немного ему уступал.

— «Спартак», между тем, занял в 2005 году второе место.

— А «Москва» — пятое! Организация клуба была ниже уровнем, чем в ЦСКА, но подбор игроков, повторюсь, был приличный. Клуб базировался в столице, и это облегчало селекцию. Тем более, что и финансовое положение было неплохим. Неслучайно «Москва» низко не опускалась. При мне команда занимала 5-е и 6-е места, а в 2007-м стала 4-й и играла в финале Кубка России.

— Почему генеральный директор Юрий Белоус уволил посреди сезона 2005 года Петракова?

— Причин не знаю. Слуцкий показывал хорошие результаты в дубле, который в 2004 году выиграл свой турнир. Но мы и с Петраковым шли высоко.