Дмитрий Иванов: «Тедеско напоминает ребенка, которому дали в руки очень сложную игрушку»

Экс-генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов в интервью «СЭ» раскритиковал главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

— Тедеско напоминает мне ребенка, которому дали в руки очень сложную игрушку. Вертит ее так и эдак — ничего не получается. Еще чуть-чуть — и может вообще сломать, — сказал Иванов. — Поражаюсь терпению спартаковского руководства, которое в разгар сезона позволяет тренеру столько экспериментов. Он же бросается в крайности, постоянно меняет тактику, состав. То в четыре защитника сыграет, то в пять. То в два форварда, то в одного. На сборах такое случается, но пустить на ветер половину чемпионата, растранжирив кучу очков, — слишком большая роскошь. Глядя на шараханья Тедеско, складывается впечатление, что перед каждым туром он видит этих футболистов первый раз! В итоге команда в разобранном состоянии, играет тускло, предсказуемо. Даже Бакаев в последних матчах потух. Такому «Спартаку» Лига Европы точно не светит.

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