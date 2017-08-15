Дмитрий Хохлов: "Зенит" - фаворит чемпионской гонки по игре"

Главный тренер молодежной команды "Динамо" Дмитрий Хохлов отметил, что "Зенит" показывает футбол, за который питерскую команду можно назвать фаворитом сезона. По его словам, главный тренер Роберто Манчини провел хорошую работу перед стартом чемпионата.

- На сегодня "Зенит" – явный фаворит чемпионской гонки, именно по игре, - заявил Хохлов в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Они здорово атакуют, обороняются, то есть это очень качественная команда сейчас. Что касается преображения Кокорина, то Манчини поставил его туда, где он может принести больше всего пользы. Саша умеет открываться, обладает отличной стартовой скоростью, дриблингом. Плюс ему не мешают в зонах других игроки. Что ему мешало раньше, сложно сказать, но это однозначно был не Кокорин.