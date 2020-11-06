Дмитрий Хохлов: «Пусть игру Комличенко обсуждают те, кто брал этого игрока»

Экс-главный тренер «Динамо» высказался о форварде бело-голубых Николае Комличенко.

— Почему не блещет Комличенко?

— Пусть его игру обсуждают те, кто брал этого игрока в команду. Мне Комличенко предлагали еще в тот момент, когда работал в «Динамо». Я отказался. У нас были другие кандидаты, намного сильнее. Мы всерьез на них рассчитывали. К сожалению, в последний момент все сорвалось.

— Вас Комличенко совершенно не впечатлил?

— Я смотрел его матчи в Чехии. Он игрок штрафной. Хорош в силовой борьбе, вверху. Там немало забивал. Но сразу было понятно, что уровень чешской лиги с РПЛ несопоставим. (Александр Кружков)

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