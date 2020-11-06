Дмитрий Хохлов: «Мусаев плывет? На данном этапе к нему вопросов нет»

Экс-главный тренер «Динамо» вступился за Мурада Мусаева, возглавляющего «Краснодар».

— Илья Геркус после поражения от «Севильи» бросил фразу: «Мурад Мусаев — хороший парень, но плывет...»

— Не согласен! На данном этапе у меня к Мусаеву вопросов нет. Наоборот, он делает все, чтобы с честью выйти из тяжелейшей ситуации. Поверьте, для любого клуба потеря Вандерсона, Классона, Ари, Кабелла и Петрова бесследно бы не прошла.

— «Краснодар» — команда управляемая?

— Безусловно.

— Почему же в Испании второй тайм провела настолько робко? Играла-то в большинстве.

— Начнем с того, что «Севилья» — очень серьезный соперник, обладает великолепным подбором игроков. Даже вдесятером они не стали отбиваться, а продолжали гнуть свою линию и в конце концов вырвали победу. Но был бы «Краснодар» в оптимальном составе, не факт, что «Севилья» его бы дожала. (Александр Кружков)

Полностью интервью с Хохловым можно прочитать — здесь