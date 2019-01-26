Дмитрий Хохлов: "Игроки "Динамо" выполнили программу занятий, которую им давали на время отдыха"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов удовлетворен физическим состоянием игроков, которое они показали на сборах в Турции. Первый зимний сбор закончился 24 января, а второй начнется 27-го числа и завершится 8 февраля.

– Сборы проходят просто великолепно, благодарен игрокам за то, что они приехали с отпуска и выполнили ту программу занятий, которая была дана на время отдыха. Это видно не только по тестам, но и визуально, – цитирует ТАСС Хохлова. – Да, есть микротравмы, но нужно понимать, что без этого не бывает. В целом все то, что было запланировано на первый сбор в Турции, – мы выполнили.

Если говорить по микротравмам, то ничего серьезного. Легкие повреждения у Константина Рауша, Владимира Рыкова, но думаю, что на втором сборе они будут в строю. Возвращается к тренировкам Самба Соу.