Дмитрий Хохлов: «Глобально игра «Динамо» не изменилась»

Экс-главный тренер «Динамо» прокомментировал победы над «Сочи» (3:1) и «Тамбовом» (2:1), одержанные командой под руководством немца Сандро Шварца.

— Как изменилась игра «Динамо» с приходом Шварца?

— Глобально — никак. Да и что можно поменять за два матча?

— Например, схему.

— Пока она та же, что и раньше. Единственное, что бросается в глаза — теперь динамовцы чуть выше встречают соперника.

— Поразились, когда в матче с «Тамбовом» при счете 1:1 Шварц выпустил 20-летнего Карапузова, 18-летнего Тюкавина и 17-летнего Захаряна?

— Нет. «Тамбов» уже играл вдевятером, требовалось срочно усилить атаку, а в этой линии, в отличие от обороны, выбор был невелик. Игбун и Нжи травмированы, Грулев пропускал матч из-за дисквалификации... Вот и бросили в бой молодых. Впрочем, Карапузова дебютантом не назовешь. А Тюкавин и Захарян действительно впервые вышли в основе.

— Не стушевались?

— Так скажу — все трое игру не испортили. Тюкавина я помню еще по динамовской молодежке. Игрок очень интересный, перспективный.

— Нападающий?

— Тюкавин как Грулев — может сыграть на разных позициях. И на острие атаки, и на фланге полузащиты. Причем как слева, так и справа.

— Захаряна английская газета The Guardian недавно включила в список 60 самых талантливых игроков мира, родившихся в 2003 году.

— Это прекрасно! Но еще ничего не гарантирует. Вспомните юношескую сборную Колыванова. В 17 лет ребята выиграли чемпионат Европы, но до РПЛ из них доросли двое или трое. Надеюсь, Захарян понимает, что свой талант нужно доказывать на поле. Иначе он так и останется на бумажке. (Александр Кружков)