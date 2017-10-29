Дмитрий Хохлов: "Динамо" "пляшет от печки", выстраивая сначала игру в защите"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Тосно" отметил, что нападающий Евгений Луценко хорошо проявил себя на тренировках. Форвард выйдет в стартовом составе москвичей.

- Луценко вышел в стартовом составе, так как ищем идеальное сочетание, мало забиваем, - сказал Хохлов во флеш-интервью. - При выборе состава важно, как тренируются игроки. Луценко хорошо проявил себя в играх за молодежку и на тренировках.

В первых двух матчах при мне "Динамо" не пропустило? Уже говорил, что будем "плясать от печки". Хотим выстроить защитную линию, а потом уже перейти к атаке.

Проигранные матчи "Тосно" в ФНЛ? Где-то в подсознании сидит. Это, наверное, и хорошо.

Трансляция матча "Динамо" - "Тосно"