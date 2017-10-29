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29 октября 2017, 13:53

Дмитрий Хохлов: "Динамо" "пляшет от печки", выстраивая сначала игру в защите"

Артем ПЕТРОВ
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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Тосно" отметил, что нападающий Евгений Луценко хорошо проявил себя на тренировках. Форвард выйдет в стартовом составе москвичей.

- Луценко вышел в стартовом составе, так как ищем идеальное сочетание, мало забиваем, - сказал Хохлов во флеш-интервью. - При выборе состава важно, как тренируются игроки. Луценко хорошо проявил себя в играх за молодежку и на тренировках.

В первых двух матчах при мне "Динамо" не пропустило? Уже говорил, что будем "плясать от печки". Хотим выстроить защитную линию, а потом уже перейти к атаке.

Проигранные матчи "Тосно" в ФНЛ? Где-то в подсознании сидит. Это, наверное, и хорошо. 

Трансляция матча "Динамо" - "Тосно"

Дмитрий Хохлов
Евгений Луценко
ФК Динамо (Москва)
ФК Тосно
0
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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