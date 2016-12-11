Дмитрий Галямин: "Нельзя отказывать таким клубам, как "Боруссия"

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Галямин заявил, что нападающему "Краснодара" Федору Смолову стоит перейти в дортмундскую "Боруссию". Он добавил, что форварду не стоит отказываться от такого предложения.

– Смолов дорос до "Боруссии", – сказал Галямин. – Не знаю, усилит ли он желто-черных, но по уровню игры, который он показывает в последнее время, можно смело говорить: он заслужил, чтобы на него обратили внимание. Время покажет, правильный ли выбор он сделает. Приглашению такого клуба отказывать нельзя. Попробовать поиграть в Европе на более низком уровне, чем "Боруссия", у нас могут очень многие. А попасть в одну из лучших команд мира способны сейчас только двое: Смолов и Дзагоев.

– И все?

– Остальным возраст не позволяет. Те же Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич вовремя не уехали из России, а сейчас это бесполезно. Конечно, если подумать, то можно найти еще некоторых футболистов, которые не уехали в Европу из-за астрономических зарплат в нашей стране. Таких восемь или десять человек.

– Близки к переезду в Европу Смолов и Дзагоев. Это даст толчок российским футболистам уезжать?

– Даже не сомневаюсь. Дело в том, что экономическая составляющая в российских клубах стала намного хуже. Уверен, что поколение игроков после домашнего чемпионата мира, наконец, начнет играть в Европе. Смолов уезжает в "Боруссию" в том числе и из-за денег. Здесь два фактора – зарплата и уровень чемпионата.

– Федор сможет показать высокий класс в Германии? Не затеряется?

– Он раскрепощенный парень, общается на английском. Ему будет проще адаптироваться к Европе, чем Павлюченко или Жиркову, у которых там не получилось. Да, конкуренция там жесткая, но пробовать надо. В любом случае, всегда надо искать возможность продолжить карьеру там. Мы "варимся в собственном соку". Слишком мало российских игроков выступает в Европе. Любое желание футболиста продолжить карьеру там надо поощрять.

– А с точки зрения "Краснодара"? Успешный трансфер?

– Однозначно. Его взяли за бесплатно, а продадут за 10 - 15 миллионов. "Краснодар" умеет находить футболистов и развивать их. Они найдут замену Смолову.(Ярослав СУСОВ)