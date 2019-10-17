Дмитрий Галямин: «Крал не стоит 12 миллионов евро, цена Тила просто убивает»

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Галямин в эфире YouTube-канала «СЭ» заявил, что его очень удивляют решения, которые принимают люди в российском спортивном менеджменте.

— Что вы думаете о Крале, Ларссоне и Тиле?

— Для меня Крал — непонятный футболист, как по мне, он не стоит 12 миллионов евро, за которые его купили. Это однозначно.

— Что вы подразумеваете под «непонятный»?

— Не вижу, чтобы Наиль Умяров, которого купили у «Чертаново» за полмиллиона, был слабее Крала. Впрочем, не скажу, что чех однозначно слабее. Человеку незаинтересованному, тому, кто не в курсе всех этих цифр, могли бы не понравиться и Крал, и Умяров. Пусть английская пресса и восхищена Алексом и его игрой против сборной Англии, лично я не увидел ничего сверхъестественного. Чехи в основном контратаковали, игра шла через Крала не так часто. Да, у него были положительные моменты, неплохой удар. Повторюсь по всем иностранцам: ребята молодые, хотел бы ошибаться на их счет. Их надо оценивать не по сегодняшнему уровню, а по уровню перспективности. Это могут сделать только Цорн и главный тренер «Спартака», поскольку именно они видят этих футболистов чаще всех.

— Тил.

— У него среди всех, наверное, наибольшая перспектива. С другой стороны, цена просто убивает.

— 15 миллионов евро + 1 миллион бонусами. Что вас убивает в этой цене? Мне кажется, что убивать могут только 2 трансфера: 40 миллионов за Малкома и 20 миллионов за Филлипа. Тил хотя бы играет. Филлип сидит, Малком травмирован, а Гус выходит на поле.

— Буквально вчера встречался с одним сербским агентом, который находится в Москве. Посидели, попили чай, поговорили про сербский и российский футбол. С сербами, кстати, вообще всегда приятно общаться, они хорошо знают русский и любят футбол. Мы сошлись во мнении, что наши футболисты в возрасте от 18 до 20 лет такие же, как и сербы. Не думаю, что сборная Сербии U-18 или U-21 сильнее наших ребят, но почему-то за сербов, или за тех же чехов платят по 15 — 20 миллионов, а мы своих ребят того же возраста отправляем на скамейку. Вот эта ситуация мне не понятна.

Разницы между Кралом и Умяровым — никакой. Между Тилом и Бакаевым — пусть они играют на разных позициях, но возраст тот же — разницы нет. Как по мне, Бакаев даже сильнее. Впрочем, я же не могу сказать, что Зелимхан стоит 20 миллионов. Не знаю, изменится ли у нас такой подход. Может, дело в том, что у нас клубы на бюджете и им все равно, на что тратить деньги? Может, в ЦСКА и «Краснодаре» больше порядка потому, что это частные клубы? Иногда меня очень удивляют решения, которые принимают люди в нашем спортивном менеджменте. (Сергей Егоров)?

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