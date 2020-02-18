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Дмитрий Ефремов перешел в «Урал»

18:32
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Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов перешел в «Урал», информирует пресс-служба екатеринбургского клуба.

В конце прошлого года 24-летний хавбек покинул ЦСКА по истечении срока контракта. Он выступал за армейцев с декабря 2012 года. На его счету всего 54 матча в составе основной команды.

Ефремов восстанавливался после травмы крестообразной связки. ЦСКА, объявив об уходе, сообщил, что игрок завершит восстановление под наблюдением медицинского штаба клуба.

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