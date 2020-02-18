Дмитрий Ефремов перешел в «Урал»
18:32
Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов перешел в «Урал», информирует пресс-служба екатеринбургского клуба.
В конце прошлого года 24-летний хавбек покинул ЦСКА по истечении срока контракта. Он выступал за армейцев с декабря 2012 года. На его счету всего 54 матча в составе основной команды.
Ефремов восстанавливался после травмы крестообразной связки. ЦСКА, объявив об уходе, сообщил, что игрок завершит восстановление под наблюдением медицинского штаба клуба.
??ОФИЦИАЛЬНО: Контракт с #ФКУрал заключил экс-полузащитник @pfc_cska Дмитрий Ефремов! ?— ФК Урал (@FCURAL) February 18, 2020
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Приветствуем Дмитрия в нашей команде! Желаем хорошей игры, отсутствия травм и трофеев! ? pic.twitter.com/RdbGuwOd51
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