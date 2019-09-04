Дмитрий Булыкин: «Трансферная кампания «Локомотива» проводилась с умом и коллективно»

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что оценивать трансферную кампанию можно будет через полгода. Также он доволен тем моментом, что решения принимались коллективно.

— Оценивать прошедшую трансферную кампанию мы сможем через полгода, — цитируют «Известия» Булыкина. — По прошествии этого срока можно будет утверждать, удачно ли все сделали, пришлись ли новички ко двору. Но можно точно сказать, что трансферная кампания «Локомотива» проводилась с умом и коллективно. То есть коллегиально с тренером, руководством клуба и спортивным департаментом. Я считаю это правильным моментом. А также то, что не было потрачено чрезмерных средств.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр