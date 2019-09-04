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Дмитрий Булыкин: «Трансферная кампания «Локомотива» проводилась с умом и коллективно»

04:25
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Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что оценивать трансферную кампанию можно будет через полгода. Также он доволен тем моментом, что решения принимались коллективно.

— Оценивать прошедшую трансферную кампанию мы сможем через полгода, — цитируют «Известия» Булыкина. — По прошествии этого срока можно будет утверждать, удачно ли все сделали, пришлись ли новички ко двору. Но можно точно сказать, что трансферная кампания «Локомотива» проводилась с умом и коллективно. То есть коллегиально с тренером, руководством клуба и спортивным департаментом. Я считаю это правильным моментом. А также то, что не было потрачено чрезмерных средств.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/917213/sevastian-terletckii/proshli-kluby-rpl-obnovili-transfernye-rekordy

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