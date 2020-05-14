Дмитрий Булыкин: «Перед Семиным стояли задачи, которые не были решены»

Советник гендиректора «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о решении клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

— Знаю, что много факторов повлияло на то, чтобы сменился тренер, — цитирует Булыкина ТАСС. — Были задачи, которые не были решены. Повторюсь, много факторов повлияло на это решение, не только результаты.

Останутся ли помощники Семина? Думаю, клуб объявит это в ближайшее время, нужно подождать. А как получится у Николича, нужно подождать — только время покажет. Невозможно предугадать, как все будет развиваться.

Сейчас очень сложная ситуация — «Локомотиву» нужно удержать второе место, которое дает путевку в Лигу чемпионов. Это сложная задача, тем более сейчас, когда сезон был прерван из-за коронавируса.