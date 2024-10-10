Булыкин: «Галактионов тоже заслуживал звания лучшего тренера сентября»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на выбор наставника «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим тренером сентября в РПЛ.

«Галактионов тоже заслуживал звания лучшего тренера сентября. Но «Краснодар» выдал шикарную серию и обыграл «Зенит». Это дорогого стоит, поэтому, наверное, Мусаева сейчас можно поставить на первое место. Тем более, что «быки» на первом в РПЛ», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

После 11 туров «Краснодар» с 24 очками занимает первое место в РПЛ. В следующем матче «быки» сыграют на выезде со «Спартаком».