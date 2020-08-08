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Дмитрий Баринов: «Могу ли я повторить кричалку про «Спартак»? Станем чемпионами — обсудим»

15:27
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на просьбу болельщика повторить нецензурную кричалку в адрес «Спартака», которую он исполнил во время празднования чемпионства железнодорожников в 2018 году.

— Дмитрий, вы как-то вышли к болельщикам и говорили: «Пацаны...». Ну, про «Спартак». Если будет такая возможность, сделаете так еще раз?

— Это провокационный вопрос, но я услышал тебя и понял, — ответил Баринов.

— Это не вопрос, это просьба.

— Дай бог, если станем чемпионами, все обсудим. Я тебя буду ждать в коридоре, что-нибудь придумаем. (Иван Торопцев)

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