Дмитрий Аленичев: "В президенты "Спартака" баллотироваться не стал бы. Хочу тренировать"

Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".

– Федун заявил, что к 2023 году хочет передать управление "Спартаком" в руки болельщиков. Как относитесь к такой идее?

– Положительно. Главное, чтобы все происходило искренне. А то можно заявить одно, а происходит другое. А болельщики – в сторонке...

– По одной из задумок Федуна, фанаты путем голосования станут выбирать президента клуба. Вы выдвинули бы свою кандидатуру?

– Нет.

– Почему?

– Это не мое. Хочу тренировать.

– А акции купить готовы?

– Вот это могу. Я по жизни благодарен "Спартаку" за то, что он для меня сделал. (Вячеслав Короткин)

Полностью первая часть интервью Аленичева //

Вторая часть интервью – скоро в "СЭ"!