Дмитрий Аленичев «Нашу спартаковскую команду покинул очередной игрок — Черенков, Цымбаларь, Андрей Иванов, теперь Кульков»
Экс-полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился воспоминаниями о бывшем партнере по команде и сборной России Василие Кулькове.
— Прежде всего, Василий был великолепным футболистом: тонким, умным и техничным. До сих пор помню, как он съел осенью 1990-го года Марадону. Остановить аргентинца в те времена не мог никто, а вот Василию это удалось. А помимо чисто футбольных качеств, Кульков запомнился как очень добрый и душевный человек. Этим он напоминал Федора Черенкова — оба могли буквально отдать последнее. Знаю, о чем говорю, потому что доводилось жить с Василием на сборах в одном номере. К сожалению, очередной игрок нашей спартаковской команды нас покинул — Федор, Илья Цымбаларь, Андрей Иванов, теперь — Кульков. Это очень большая утрата. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким Василия. (Вячеслав Короткин)
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