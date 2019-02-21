Дмитрий Аленичев: "Хубулов скоро обретет оптимальные кондиции"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев на сборах в Турции рассказал о том, как новички влились к коллектив, сообщает официальный Youtube-канал красноярской команды.

– Меня порадовало то, что три игрока очень быстро влились в коллектив: Константин Савичев, Олег Данченко и Бабакар Сарр. В меньшей степени это касается Арсена Хубулова, который пропустил большую часть подготовки. Но видно, что он набирает и скоро обретет оптимальные кондиции. Что касается Александра Соболева, то насколько мне известно, этот игрок всегда выглядит тяжеловато на сборах, хотя и забил несколько голов за нас. Через неделю он наберет свои оптимальные кондиции.

Сейчас мы даем команде три дня выходных. Все-таки тяжелые сборы. Некоторые футболисты вообще не выезжали из Турции. С понедельника собираемся в Сочи, где в воскресенье нас ждет первая игра в чемпионате России с "Ростовом", – сказал Аленичев в интервью пресс-службе "Енисея".

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