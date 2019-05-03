Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал победный результат в матче 27-го тура чемпионата России против "Анжи"​ (3:1).

– Было видно, что ребята поймали кураж, особенно когда сравняли счет. Были еще моменты, несмотря на то, что забили три мяча, – сказал Аленичев в эфире канала "Матч! Премьер". – Если бы играли в равных составах, то "Енисей" испытывал бы сложности, которые были в первом тайме. Конечно, удаление повлияло на ход игры в нашу пользу.

Нам нужно набирать максимальное количество очков, смотреть матчи соперников сейчас нет смысла.

Следующий соперник – "Краснодар". На мой взгляд, самая играющая команда в нашем чемпионате. Будет очень тяжело, но если ребята покажут тот футбол, который показали играя в большинстве, то думаю, что сможем отобрать очки.