"Для "Спартака" всегда важно выигрывать". Боккетти - о турнире в Катаре

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти заявил, что для его команды важно побеждать в каждой игре. Красно-белые выиграли "Фонбет Кубок Матч Премьер", который проходил в Катаре.

- Турнир в Катаре? Для нас всегда важно выигрывать, - сказал Боккетти в интервью клубной пресс-службе. - Мы играли против хороших команд. Хорошо, что выиграли.

К матчу с "Краснодаром" я буду готов, но с составом определится тренер. Я всегда буду тренироваться, чтобы быть готовым вступить в игру.

В текущем сезоне Боккетти провел 17 матчей за "Спартак".

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