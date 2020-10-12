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«Для меня Кульков был как родной человек». Романцев — о бывшем игроке «Спартаке»

20:03
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Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев вспомнил, каким футболистом был ветеран красно-белых Василий Кульков.

«Для меня Кульков был как родной человек. Мы с ним прошли, и огонь и воду и медные трубы. Он один из немногих, кто прошел все ступеньки футбола — от второй лиги до национальной сборной. И на всех уровнях он оставил хороший след», — сказал Романцев в эфире YouTube-канала «Дневник фаната».

Летом прошлого года Кулькову поставили диагноз — рак. Он прожил после этого чуть больше года. Кульков скончался в субботу, 10 октября, в возрасте 54 лет.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/ctpIdJ52UMI

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