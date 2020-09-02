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«Для меня это было неожиданностью». Цорн поделился подробностями ухода из «Спартака»

19:05
Леонид Федун и Томас Цорн. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун и Томас Цорн. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-гендиректор «Спартака» Томас Цорн рассказал о том, почему ему пришлось покинуть клуб.

В начале июля совет директоров красно-белых принял решение об освобождении Цорна с поста генерального директора клуба.

— Конечно, для меня это было неожиданностью. Настолько большой, что даже не успел как следует попрощаться с болельщиками. Хочу воспользоваться случаем и через «Спорт-Экспресс» поблагодарить их за поддержку, которую они оказывали на протяжении всей моей работы в клубе. Люди поддерживали нас, нашу молодую команду. Огромное спасибо за их вклад!

— Как вам все объявили? Проходила информация, что предлагали остаться в качестве спортивного директора.

— Состоялось заседание совета директоров. На нем Леонид Федун сообщил, что есть решение расстаться. Никаких признаков того, что это может случиться, не было. Конечно, в прессу попадали некоторые вбросы, но я на слухи никогда внимания не обращаю и не доверяю им. Ну вы сами знаете, сколько разговоров и инсайдов бывает — особенно вокруг «Спартака». Должность спортивного директора мне не предлагали. Думаю, это не имело смысла в данной конфигурации управления клубом.

— А причины увольнения вам назвали?

— В процессе заседания совета директоров прозвучало недовольство решениями судей против «Спартака». Но конкретных причин прекращения сотрудничества не озвучивалось. В конце концов, мы решили этот вопрос спокойно.

— Но вы же не арбитр. Как можно было повлиять на работу рефери?

— Наверное, это больше эмоциональный момент. Когда ты имеешь отношение к амбициозному клубу, который призван решать только самые высокие задачи, а судьи раз за разом принимают очень спорные и неочевидные решения против него, ты все равно принимаешь это близко к сердцу. Думаю, способно повлиять на эмоциональное состояние руководителей и, тем более, владельца. (Максим Алланазаров, Артем Калинин)

Полностью эксклюзивное интервью с Цорном читайте — здесь

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/pervoe-intervyu-tomasa-corna-posle-uhoda-iz-spartaka-1706565/

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