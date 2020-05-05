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Для Мамаева сейчас есть только один тренер. И это Карпин

20:58
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сказал, что для него сейчас есть только один тренер — Валерий Карпин, работающий с его нынешней командой.

— Топ-3 тренера в России? Для меня сейчас только один тренер — Валерий Георгиевич Карпин. У нас с ним очень хорошие человеческие отношения, — сказал Мамаев в разговоре с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки в прямом эфире Instagram.

31-летний Павел Мамаев в текущем сезоне провел один матч за «Ростов» и забил один мяч.

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