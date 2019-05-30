Дивеев приехал поддержать "Уфу" в переходном матче с "Томью"

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев вернулся в столицу Башкортостан, чтобы поддержать "Уфу" в первом переходном матче российской премьер-лиге с "Томью".

– Игорь Дивеев вернулся в Уфу поддержать наших ребят в самом важном матче этого сезона. Ждем всех сегодня на стадионе "Нефтяник"! Давайте как в 2014-м! Вместе мы победим!, – говорится в сообщении "Уфы" в Твиттере.

19-летний защитник играл за "Уфу" в первом круге чемпионата России. С февраля Дивеев выступал за ЦСКА на правах аренды.

Игорь Дивеев вернулся в Уфу поддержать наших ребят в самом важном матче этого сезона #УфаТомь



Ждем всех сегодня на стадионе «Нефтяник»!!! Давайте как в 2014-м!!!

Вместе мы победим! pic.twitter.com/9R4dt3zowk — ФК УФА (@UfaFc) 30 мая 2019 г.

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