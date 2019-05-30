13:25 | Футбол — РПЛ

Дивеев приехал поддержать "Уфу" в переходном матче с "Томью"

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев вернулся в столицу Башкортостан, чтобы поддержать "Уфу" в первом переходном матче российской премьер-лиге с "Томью".

– Игорь Дивеев вернулся в Уфу поддержать наших ребят в самом важном матче этого сезона. Ждем всех сегодня на стадионе "Нефтяник"! Давайте как в 2014-м! Вместе мы победим!, – говорится в сообщении "Уфы" в Твиттере.

19-летний защитник играл за "Уфу" в первом круге чемпионата России. С февраля Дивеев выступал за ЦСКА на правах аренды.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Уфа – Томь

 

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