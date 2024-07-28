Дивеев предложил задавать вопросы о своем трансфере агенту

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о планах на будущее.

«Мой агент говорил о возможном переходе в Европу? Как вы видите, я тут (Смеется.). Я ничего не знаю, все вопросы к агенту, он все скажет. Пока я в ЦСКА и играю за ЦСКА», — цитирует Дивеева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний Дивеев провел за армейцев 2 матча и отметился 1 голом. Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.