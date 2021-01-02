Дивеев, Евгеньев и Магкеев попали в топ-50 молодых талантов по версии УЕФА

Официальный сайт УЕФА составил список самых интересных молодых игроков, за которыми стоит следить в 2021 году. В это список попали трое россиян: Игорь Дивеев, Роман Евгеньев и Станислав Магкеев.

«Игорь Дивеев (Россия, 21 год — ЦСКА Москва). Центральный защитник в 2020 году стал одним из ключевых игроков армейского клуба, дебютировал в сборной и получил приз лучшему молодому футболисту чемпионата России.

Роман Евгеньев (Россия, 21 год — «Динамо» Москва). Несмотря на возраст, в клубе защитнику уже доверяют капитанскую повязку. Евгеньев не только надежен в обороне, но и полезен у чужих ворот. В ноябре он провёл первый матч за сборную России.

Станислав Магкеев (Россия, 21 год — «Локомотив» Москва). В юности весьма успешно занимался тхэквондо. Может играть на разных позициях — в центре или на фланге защиты, а также в качестве хавбека оборонительного плана», — говорится в описании игроков в сообщении на сайте УЕФА.