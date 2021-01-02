РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дивеев, Евгеньев и Магкеев попали в топ-50 молодых талантов по версии УЕФА

22:55
Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Официальный сайт УЕФА составил список самых интересных молодых игроков, за которыми стоит следить в 2021 году. В это список попали трое россиян: Игорь Дивеев, Роман Евгеньев и Станислав Магкеев.

«Игорь Дивеев (Россия, 21 год — ЦСКА Москва). Центральный защитник в 2020 году стал одним из ключевых игроков армейского клуба, дебютировал в сборной и получил приз лучшему молодому футболисту чемпионата России.

Роман Евгеньев (Россия, 21 год — «Динамо» Москва). Несмотря на возраст, в клубе защитнику уже доверяют капитанскую повязку. Евгеньев не только надежен в обороне, но и полезен у чужих ворот. В ноябре он провёл первый матч за сборную России.

Станислав Магкеев (Россия, 21 год — «Локомотив» Москва). В юности весьма успешно занимался тхэквондо. Может играть на разных позициях — в центре или на фланге защиты, а также в качестве хавбека оборонительного плана», — говорится в описании игроков в сообщении на сайте УЕФА.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/0265-113c82a0a8ca-7f5253cec39a-1000--%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир