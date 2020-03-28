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Дистанционная работа в ЦСКА продлена до 7 апреля

20:40

Дистанционная работа футболистов и сотрудников ЦСКА продлена до 7 апреля. Об этом сообщил старший тренер армейцев Сергей Овчинников.

Ранее врач ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что команда будет работать в удаленном режиме до 1 апреля.

— Сейчас до 7 апреля, — цитирует «РИА Новосоти» Овчинникова. — Конечно, ребята присылают видео домашних тренировок нам. Они делают свою работу. Насколько мне известно, все легионеры остались в Москве, у нас карантин.

Напомним, РФС ранее объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200328/1569296379.html

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