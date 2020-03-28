Директор «Ростов Арены» утверждает: горящие камыши не угрожают стадиону

Директор «Ростов Арены» Павел Гавриков заявил, что пожар неподалеку от стадиона не угрожает объекту. Ранее стало известно, что на левом берегу Дона загорелись трава и камыши. Пожар разошелся уже больше, чем на 1000 кв. м. Сообщалось, что огонь может перекинуться на «Ростов Арену».

— Стадиону ничего не угрожает. Он со всех сторон окружен асфальтом, там просто нечему гореть, — цитирует «РИА Новости» Гаврикова. — Могу подтвердить только то, что на территорию стадиона действительно заезжают пожарные машины. Но только для того, чтобы заправиться водой для тушения травы.