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Директор «Ромы» отреагировал на слухи об интересе к Сафонову

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Директор «Ромы» Тьягу Пинту отреагировал на слухи об интересе к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.

«Это абсолютная неправда, понятия не имею, откуда такая информация появилась», — приводит слова Пинту «Евро-Футбол.Ру».

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В РПЛ он дебютировал в 2017 году. Контракт голкипера с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Сафонов провел 36 матчей, пропустил 52 гола и 11 раз сыграл на ноль.

В июне 2021 года голкипер дебютировал за основную сборную России. В составе национальной команды Сафонов провел 9 матчей, пропустил 8 мячей и 4 раза сохранил ворота в неприкосновенности.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005171349_direktor_romyi_otreagiroval_na_sluhi_ob_interese_k_safonovu
Матвей Сафонов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
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 Урал 30 10 6 14 33-45 36
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
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 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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