«Динамо» заявило Нойштедтера, «Ростов» — Терентьева
«Динамо» включило в заявку на Тинькофф РПЛ-2020/21 полузащитника Романа Нойштедтера, сообщает официальный сайт премьер-лиги.
Московский клуб подписал контракт с 32-летним россиянином, который ранее покинул команду на правах свободного агента. В прошлом сезоне Нойштедтер провел за «Динамо» 21 матч и сделал две результативные передачи. Предыдущий контракт игрока с бело-голубыми действовало до конца июля 2020 года.
Также, «Ростов» включил в заявку на РПЛ защитника Дениса Терентьева, который ранее перешел в команду из «Зенита».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.