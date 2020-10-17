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«Динамо» заявило Нойштедтера, «Ростов» — Терентьева

10:11
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«Динамо» включило в заявку на Тинькофф РПЛ-2020/21 полузащитника Романа Нойштедтера, сообщает официальный сайт премьер-лиги.

Московский клуб подписал контракт с 32-летним россиянином, который ранее покинул команду на правах свободного агента. В прошлом сезоне Нойштедтер провел за «Динамо» 21 матч и сделал две результативные передачи. Предыдущий контракт игрока с бело-голубыми действовало до конца июля 2020 года.

Также, «Ростов» включил в заявку на РПЛ защитника Дениса Терентьева, который ранее перешел в команду из «Зенита».

«Динамо» заявило Нойштедтера, «Ростов» — Терентьева.
«Динамо» заявило Нойштедтера, «Ростов» — Терентьева.

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