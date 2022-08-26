Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:58

«Динамо» заплатит за Самошникова «Рубину» 3 миллиона евро

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Самошников.
Фото ФК «Рубин».

Как стал известно «СЭ», «Динамо» заплатит «Рубину» за защитника Илью Самошникова 3 миллиона евро.

Интерес к защитнику «Рубина» со стороны «Динамо» возник из-за отъезда Гильермо Варелы.

Действующий контракт игрока с казанским клубом истекает летом 2023 года.

24-летний Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал две результативные передачи.

Илья Самошников
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
8
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Девушка Игнатьева показала идеальную фигуру в обтягивающем костюме
Новый корейский электромобиль едет в Россию в двух версиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пресняков-старший поделился ожиданиями перед матчем «Спартака» против «Факела»

«Сочи» — «Химки»: прямая трансляция матча РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 4
П
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Даниил Одоевский

Даниил Одоевский

Зенит

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости