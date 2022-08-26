«Динамо» заплатит за Самошникова «Рубину» 3 миллиона евро

Как стал известно «СЭ», «Динамо» заплатит «Рубину» за защитника Илью Самошникова 3 миллиона евро.

Интерес к защитнику «Рубина» со стороны «Динамо» возник из-за отъезда Гильермо Варелы.

Действующий контракт игрока с казанским клубом истекает летом 2023 года.

24-летний Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал две результативные передачи.