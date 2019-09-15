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«Динамо» забило шесть мячей «Уфе» в матче молодежного первенства

16:05

В матче 9-го тура чемпионата России среди молодежных команд «Динамо» принимало «Уфу». Москвичи разгромили соперника со счетом 6:0.

Бело-голубые набрали 19 очков и сохраняют первую строчку в турнирной таблице.

Молодежные команды

9-й тур

«Динамо — мол.» (Москва) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 6:0 (3:0)

Голы: Гоманюк, 20 (1:0). Гоманюк, 35 (2:0). Школик, 40 (3:0). Школик, 64 (4:0). Гильманшин, 83 — в свои ворота (5:0). Школик, 89 (6:0).

Судья: Антошко (Владивосток).

15 сентября. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».

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