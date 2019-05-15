"Динамо": вопрос с лицензированием будет закрыт со дня на день

Московское "Динамо" закроет вопрос с лицензированием клуба "со дня надень", сообщили "СЭ" в пресс-службе бело-голубых.

Ранее журналист Василий Конов сообщил в своем Телеграм-канале о том, что динамовцы имеют проблемы с лицензированием на следующий сезон, так как клуб до сих пор не предоставил финансовые гарантии.

– Предмета для разговора нет. Со дня на день мы предоставим соответствующую бумагу и этот вопрос будет закрыт, – сообщили "СЭ" в пресс-службе московского клуба. (Александр Рогулев)​

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