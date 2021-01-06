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«Динамо» сыграет с «Лехом» и «Ракувом» на сборе в Турции

12:41
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Определились соперники «Динамо» по контрольным матчам на первом тренировочном сборе, который пройдет в Турции с 12 по 22 января, информирует сайт бело-голубых.

В обеих встречах динамовцы сыграют против клубов высшего дивизиона чемпионата Польши. 17 января «Динамо» будет противостоять «Лех» из Познани (девятое место в текущем сезоне), а 21 января — «Ракув» из Ченстоховы (второе место).

Время начала матчей будет объявлено позже. Планируется, что игры будут показаны в прямом эфире на «Динамо ТВ».

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=16069

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