«Динамо» сообщило об обновлении эмблемы клуба
«Динамо» объявило у себя на официальном сайте об обновлении эмблемы клуба.
— Бело-голубые начинают комплексное обновление бренда и системы клубных коммуникаций. Первые видимые изменения уже коснулись оформления контента в социальных сетях и на сайте, но не ограничатся ими, — говорится в заявлении «Динамо». — Во-первых, единственной официальной эмблемой клуба становится литера Д с двумя золотыми звездами над ней (прежде в разных случаях использовались и этот знак, и логотип с ромбом). Сама литера при этом вернулась к более изящному начертанию, с которым связаны главные победы в истории клуба.
Во-вторых, в систему клубных цветов были введены два вспомогательных — к традиционным белому и голубому присоединились золотой и графит. Золото — цвет двух звезд, украшающих эмблему клуба, вместе с тем знаковый и для Москвы, знаменитой своими золотыми куполами. Графит — отсылка к историческому цвету вратарской формы клуба, но при этом и оттенок, знакомый каждому москвичу по брусчатке Красной площади, мостовым, дорогам и другим транспортным артериям столицы.
В-третьих, были разработаны новые шрифтовые линейки и текстовые знаки, наследующие в том числе историческую надпись «Динамо» на стадионе в Петровском парке.
Футбольный клуб «Динамо» Москва с гордостью представляет новую коммуникационную кампанию.— ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) August 15, 2020
Мы — это великая история.
Мы — это легендарный стадион.
Мы — это лучший город мира.
Мы — это движение. И в движении — наша сила!#СилаВДвижении pic.twitter.com/eLaHUEMf9u
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