20:56 | Футбол — РПЛ

"Динамо" - "Рубин": Микелтадзе забил гол на третьей компенсированной минуте матча

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Полузащитник "Рубина" Бека Микелтадзе на третьей компенсированной минуте матча второго тура чемпионата России с "Динамо".

Хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия отдал пас на Павла Могилевца, тот - за спину защитнику на Микелтадзе. Бека переложил мяч под левую и спокойно забил в левый угол ворот голкипера Антона Шунина.

 

Динамо - Рубин

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