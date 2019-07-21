"Динамо" - "Рубин": Микелтадзе забил гол на третьей компенсированной минуте матча

Полузащитник "Рубина" Бека Микелтадзе на третьей компенсированной минуте матча второго тура чемпионата России с "Динамо".
Хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия отдал пас на Павла Могилевца, тот - за спину защитнику на Микелтадзе. Бека переложил мяч под левую и спокойно забил в левый угол ворот голкипера Антона Шунина.
⚽ Победный гол Беки Микелтадзе в концовке встречи #ДинамоРубин!#МАТЧПРЕМЬЕР https://t.co/YP6mMJyLkt— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 июля 2019 г.
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