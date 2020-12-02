Молодежки «Динамо» и «Ростова» сыграли вничью

«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (3:3) в матче 12-го тура молодежного первенства России. Полузащитник динамовцев Игорь Школик сделал дубль, а также забил в свои ворота.

Молодежное первенство России

12-й тур

«Динамо — мол.» (Москва) — «Ротор — мол.» (Волгоград) — 3:3 (1:1)

Голы: Школик, 6 (1:0). Донцов, 41 — с пенальти (1:1). Школик, 47 — в свои ворота (1:2). Школик, 57 — с пенальти (2:2). Япрынцев, 68 (3:2). Вершков, 72 (3:3).

Нереализованный пенальти: Япрынцев (Динамо — мол.), 54 (вратарь)

Судья: Афонин (Ленинградская область).

2 декабря. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».