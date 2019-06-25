20:52 | Футбол — РПЛ

"Динамо" провело первую тренировку на сборе в Австрии

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"Динамо" провело первую тренировку на втором межсезонном сборе, сообщает официальный Твиттер клуба. Тренерский штаб бело-голубых сделал упор на "физику", а с мячами работали только вратари.

С завтрашнего дня "Динамо" вернется к режиму двухразовых тренировок. 

Первый матч нового сезона бело-голубые проведут 12 июля, их соперником станет тульский "Арсенал".

 

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