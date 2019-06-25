"Динамо" провело первую тренировку на сборе в Австрии

"Динамо" провело первую тренировку на втором межсезонном сборе, сообщает официальный Твиттер клуба. Тренерский штаб бело-голубых сделал упор на "физику", а с мячами работали только вратари.
С завтрашнего дня "Динамо" вернется к режиму двухразовых тренировок.
Первый матч нового сезона бело-голубые проведут 12 июля, их соперником станет тульский "Арсенал".
🇦🇹 | Провели первую тренировку на втором сборе☝️Держа в уме дорогу, которая заняла практически полдня, тренерский штаб акцентировал занятие на "физику", так что с мячами сегодня работали исключительно вратари ⚽️ Завтра #Динамо возвращается в режим двухразовых занятий✌ pic.twitter.com/rFDf0VhBBD— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 25 июня 2019 г.
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