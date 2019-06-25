"Динамо" провело первую тренировку на сборе в Австрии

🇦🇹 | Провели первую тренировку на втором сборе☝️Держа в уме дорогу, которая заняла практически полдня, тренерский штаб акцентировал занятие на "физику", так что с мячами сегодня работали исключительно вратари ⚽️ Завтра #Динамо возвращается в режим двухразовых занятий✌ pic.twitter.com/rFDf0VhBBD