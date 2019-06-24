"Динамо" продлило контракты с Хохловым и его тренерским штабом

"Динамо" продлило контракт с главным тренером первой команды Дмитрием Хохловым, сообщает официальный сайт клуба.

43-летний специалист во второй раз возглавил бело-голубых в 2017 году, до этого он работал с основой в 2012 году. Кроме того, он трудился на разных тренерских должностях в системе клуба.

Также продлены соглашения с ассистентом Хохлова Юрием Никифоровым и тренером вратарей Евгением Плотниковым. У тренера по физической подготовке Патрика Лэзэреску продолжает действовать текущее соглашение с клубом.

В чемпионате России-2018/19 "Динамо" заняло 12-е место.

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