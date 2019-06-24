"Динамо" продлило контракт с Морозовым

Как ранее сообщал "СЭ", защитник Григорий Морозов продлил контракт с "Динамо". Новое соглашение с 25-летним россияниным рассчитано на три года.

Защитник провел 24 матча в прошедшем сезоне за столичную команду.

– Очень рад, что удалось договориться с родным клубом. На протяжении семи лет, что я нахожусь в "Динамо", у меня сложились хорошие отношения со всеми. С самого начала продление контракта с бело-голубыми было для меня приоритетом. В этой команде я дебютировал, здесь мне подарили путевку в большой футбол. Продолжаю следовать своей мечте, играя в любимом клубе. В предстоящем сезоне перед "Динамо" будут поставлены более амбициозные цели. Продолжу усердно тренироваться, чтобы сезон получился запоминающимся. Хочу пригласить всех динамовских болельщиков на новый стадион. Вместе мы добьемся поставленных целей! – приводит слова Морозова пресс-служба "Динамо".

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