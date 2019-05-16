"Динамо" представит новый гимн на матче открытия "ВТБ-Арена"

"Динамо" выступило с официальным обращением к болельщикам бело-голубых в связи с допуском поля "ВТБ-Арена" к проведению матчей чемпионата России.

– Сегодня, 16 мая, совместная комиссия РПЛ/РФС по допуску футбольных полей, осмотрев газон на "ВТБ Арене – Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина", дала разрешение на проведение матчей. В этой связи матч открытия состоится 26 мая (билеты поступят в продажу в ближайшие дни), – говорится в заявлении клуба.

Мы отлично понимаем, что возвращение домой – это поистине историческое, долгожданное событие для каждого динамовского болельщика. Вы знаете, что футбольный клуб готовился организовать торжества, достойные статуса первого матча на обновленной арене, еще в начале марта, однако, по известным причинам, тогда сделать этого не удалось.

Матч 30 тура российской Премьер-Лиги против тульского "Арсенала" мы откроем гала-презентацией нового Гимна Динамо, написанного нашим давним и преданным болельщиком, певцом, композитором, блюз– и рок-музыкантом Николаем Арутюновым. Это будет красочная и по-домашнему трогательная церемония для вас, болельщики "Динамо", и непосредственно с вашим участием.

Это важное историческое событие состоится в день первого домашнего матча сезона российской Премьер-Лиги 2019-2020 гг. и пройдет для всех нас под эгидой долгожданного и полноценного возвращения домой.

Вместе с вами, дорогие наши болельщики! С теми, кто всегда искренне и самоотверженно поддерживает любимую команду! Это будут ваши праздники. И 26 мая, и в июле, когда стартует следующий чемпионат страны.