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«Динамо» представит новичка в прямом эфире

19:57
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«Динамо» анонсировало представление новичка. Как информирует клубная пресс-служба, он подпишет контракт в прямом эфире в Youtube.

По данным «СЭ», им должен стать форвард «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко.

Соглашение будет рассчитано на 4,5 года, стоимость трансфера — 3,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 24-летний Комличенко в 33 матчах за «Младу Болеслав» забил 29 голов. В нынешнем — 13 мячей в 20 встречах.

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