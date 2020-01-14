«Динамо» поздравило Новикова с днем рождения
12:12
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков 14 января отмечает день рождения. Ему исполнилось 39 лет.
Московский клуб поздравил Новикова с днем рождения.
? Сегодня 3?9? лет исполняется главному тренеру московского #Динамо — Кириллу Новикову! Поздравляем и желаем успехов!#ДинамоМосква #твоякоманДа pic.twitter.com/FYugRybjz4— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 14, 2020
С 8 октября 2019 года Новиков был утвержден исполняющим обязанности главного тренера, а через месяц стал главным тренером команды.
После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.
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