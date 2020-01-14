«Динамо» поздравило Новикова с днем рождения

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков 14 января отмечает день рождения. Ему исполнилось 39 лет.

Московский клуб поздравил Новикова с днем рождения.

С 8 октября 2019 года Новиков был утвержден исполняющим обязанности главного тренера, а через месяц стал главным тренером команды.

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.