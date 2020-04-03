«Динамо» поддержало Лещенко в своем шоу

На «Динамо-ТВ» состоялась премьера спортивно-развлекательного шоу «ДинамоДома».

В передачи приняли участие главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков, игроки Дмитрий Скопинцев и Николай Комличенко, вратарь хоккейного «Динамо» Иван Бочаров, комментатор Нобель Арустамян, музыканты Роман Луговых «Ромарио» и лидер рок-группы «Casual» Алексей Яшин.

Участники выразили поддержку российскому певцу и болельщику клуба Льву Лещенко, который находится на лечении в больнице в Коммунарке.