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«Динамо» отзаявило Робинзона Звонкова

19:40

«Динамо» исключило из заявки на сезон защитника Робинзона Звонкова. 19-летний футболист в нынешнем чемпионате провел два матча в молодежном первенстве, а в прошлом вышел на поле в 12 играх молодежки.

Помимо него, отзаявлены еще три игрока 2001 года рождения: Андрей Мазурин, Юрий Несов и Алексей Усанов.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/players/otzayavka/

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