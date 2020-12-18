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«Динамо» отправилось в отпуск до 10 января

12:14
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Московское «Динамо» ушло в отпуск, сообщается на официальном сайте клуба.

10 января игроки отправятся на медобследование в Москве, после чего команда отправится на сборы в Турцию, которые пройдут с 12 до 22 января, с 26 января по 6 февраля и с 10 по 19 февраля.

Первый официальный матч в 2021 году «Динамо» проведет 20 или 21 февраля в 1/8 финала Кубка России против «Спартака».

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=16052

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