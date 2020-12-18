«Динамо» отправилось в отпуск до 10 января

Московское «Динамо» ушло в отпуск, сообщается на официальном сайте клуба.

10 января игроки отправятся на медобследование в Москве, после чего команда отправится на сборы в Турцию, которые пройдут с 12 до 22 января, с 26 января по 6 февраля и с 10 по 19 февраля.

Первый официальный матч в 2021 году «Динамо» проведет 20 или 21 февраля в 1/8 финала Кубка России против «Спартака».