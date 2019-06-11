"Динамо" отправилось на сбор в Австрию

"Динамо" вылетело в Австрию, где пройдут первые тренировочные сборы с 11 по 22 июня, информирует пресс-служба клуба. В составе делегации 19 человек.

– "Динамо" берет курс на Вену. В составе делегации 19 игроков: вратари Лещук и Сангаре, а также полевые Рыков, Кардозу, Панченко, Марков, Рауш, Самба Соу, Юсупов, Теттех, Козлов, Луценко, Жоаозиньо, Хольмен, Морозов, Плиев, Терехов, Евгеньев, Грулев, – говорится в сообщении.

Напомним, что вторые сборны также пройдут в Австрии – с 25 июня по 6 июля. На каждом из двух сборов бело-голубые проведут ряд контрольных матчей.