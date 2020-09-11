«Динамо» обыграло «Чертаново» в молодежном первенстве
Молодежная команда «Динамо» обыграла «Чертаново» на старте первенства России — 3:1.
Первенство России
Молодежные команды
1-й тур
«Чертаново» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (1:1)
Голы: Гладышев, 15 — с пенальти (0:1). Ефремов, 41 (1:1). Гладышев, 71 (1:2). Жуковский, 90 (1:3).
Судья: Маюн (Челябинск).
11 сентября. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».
«Ахмат» (Грозный) — «Ротор» (Волгоград) — 2:0 (0:0)
Голы: Садулаев, 72 — с пенальти (1:0). Садулаев, 84 (2:0).
Судья: Ганджаев (Санкт-Петербург).
11 сентября. Грозный. Стадион им. Билимханова.
«Тамбов» — «Сочи» — 2:0 (2:0)
Голы: Скрыпников, 15 (1:0). Каболов, 29 (2:0).
Судья: Шафеев (Волгоград).
11 сентября. Тамбов. Стадион «Локомотив».
«Химки» — «Урал» (Екатеринбург) — 1:2 (0:2)
Голы: Лоскутов, 36 (0:1). Фролов, 38 — в свои ворота (0:2). Костяев, 60 (1:2).
Судья: Труханович (Барнаул).
11 сентября. Химки. Стадион «Новые Химки».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2020-2021/