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«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче молодежного первенства

13:56

«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче 15-го тура молодежного первенства клубов РПЛ — 2:0.

В составе победителей отличился Илья Гоманюк. А затем Арсен Адамов срезал мяч в свои ворота.

Молодежные команды

15-й тур

«Динамо — мол.» (Москва) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 2:0 (1:0)

Голы: Гоманюк, 28 (1:0). Адамов, 75 — в свои ворота (2:0).

Судья: Карасев (Псков).

1 ноября. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».

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