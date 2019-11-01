«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче молодежного первенства
13:56
«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче 15-го тура молодежного первенства клубов РПЛ — 2:0.
В составе победителей отличился Илья Гоманюк. А затем Арсен Адамов срезал мяч в свои ворота.
Молодежные команды
15-й тур
«Динамо — мол.» (Москва) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 2:0 (1:0)
Голы: Гоманюк, 28 (1:0). Адамов, 75 — в свои ворота (2:0).
Судья: Карасев (Псков).
1 ноября. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».
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