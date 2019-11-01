«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче молодежного первенства

«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче 15-го тура молодежного первенства клубов РПЛ — 2:0.

В составе победителей отличился Илья Гоманюк. А затем Арсен Адамов срезал мяч в свои ворота.

Молодежные команды

15-й тур

«Динамо — мол.» (Москва) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 2:0 (1:0)

Голы: Гоманюк, 28 (1:0). Адамов, 75 — в свои ворота (2:0).

Судья: Карасев (Псков).

1 ноября. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».